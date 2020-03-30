Нижнекамск, Татария, , 18:41 — REGNUM Директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов уверен в том, что включение потолка зарплата в КХЛ со следующего сезона пойдет только на пользу лиге.

«Поможет ли потолок зарплат таким клубам, как «Нефтехимик», бороться за более высокие места? Думаю, да. Собственно, для этого и принято данное решение. А то очень сложно повышать конкурентность, зрелищность игр в чемпионате КХЛ, когда есть две категории команд: так называемые клубы-олигархи и все остальные.

В каждый сезон обладателем Кубка Гагарина становится один из представителей этого олигархата. Потолок зарплат позволит в какой-то мере уравнять возможности команд при комплектовании. В первую очередь это пойдёт на пользу таким командам, как наша. Потолок зарплат не позволит богатым клубам иметь в своих составах большой запас игроков. Если будет принято решение о легализации аренды игроков, то его надо только приветствовать.

Я думаю, что всё это должно привести к разумному установлению конкуренции, повышению уровня хоккея в КХЛ. Одним словом, есть множество инструментов для достижения этих целей», — цитирует специалиста портал «Реальное время».