Цюрих, Швейцария, , 18:17 — REGNUM Международная федерация хоккея контактировала с оргкомитетом, чтобы уточнить возможность переноса чемпионата мира по хоккею 2021 года, сообщает «Р-Спорт».

Напомним, что из-за отмененного чемпионата мира в Швейцарии следующие турниры также могут быть перенесены.

«Представители ИИХФ запросила оргкомтитет чемпионата мира 2021 года о возможности переноса турнира на другой срок. В данный момент ведутся переговоры, но невозможно представить сколько времени может занять этот процесс до того, как будет выработано какое-либо решение», — сообщается на сайте «Р-Спорт».