Манчестер, Великобритания, , 17:47 — REGNUM Согласно сообщениям промоутерской компании «Мир Бокса», бой российского боксера Александра Поветкина и британца Дилана Уайта перенесен в связи с пандемией коронавируса.

«В Англии предприняты серьёзные меры по борьбе с развивающейся пандемией коронавируса, и, как ожидалось, бой будет перенесен. Мы согласны с решением наших британских партнеров», — цитирует слова Андрея Рыбинского «Мир Бокса».

Бой Поветкина с Уайтом должен был состояться 2 мая в Манчестере.

Ранее сообщалось, что Поветкин вернется к обсуждению второго боя с американцем Майклом Хантером.