Хельсинки, , 17:39 — REGNUM Нападающий «Нэшвилл Предаторз» финн Микаэль Гранлунд потерял новорожденную дочь, об этом сообщила его жена на своей странице в социальной сети «Инстаграм». В прошлый вторник у пары родилась дочь, но у ребенка отсутствовало сердцебиение.

https://www.instagram.com/p/B-UQs5DjOeo/

«Наша маленькая девочка родилась во вторник без единого сердцебиения. Мы знаем, что она там, наверху, наблюдает за нами, как наш ангел-хранитель, и мы верим, что все случается к лучшему», — написала Эмми Гранлунд.

У семьи Гранлунд уже есть ребенок. Пара назвала первенца Мило, он родился здоровым 26 февраля 2019 года.

В этом сезоне 28-летний финский нападющий принял участие в 63 матчах чемпионата НХЛ, набрав 30 (17+13) по системе «гол+пас».