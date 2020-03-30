Берн, , 17:18 — REGNUM ФИБА сообщила о том, что рассматривает решение о переносе чемпионата Европы по баскетболу в 2021 году в связи с новыми датами проведения токийской летней Олимпиады. Сообщается на портале mvp247

Олимпийские игры были перенесены на 2021 год и состояться в период с 23 июля по 8 июля. Чемпионат Европы по баскетболу запланирован на сентябрь 2021 года и должен пройти в четырех странах сразу: Германии, Грузии, Италии и Чехии.

«Теперь, когда нам известны даты проведения Олимпиады, мы можем говорить со всеми сторонами, чтобы узнать, какие шаги стоит предпринять в отношении Евробаскета-2021», — сообщает ФИБА.