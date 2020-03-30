Москва, , 17:00 — REGNUM Московский футбольный клуб «ЦСКА» продлил карантин до 1 мая в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба команды.

«В связи с ухудшением обстановки и с новыми мерами с столице «ЦСКА» принял решение продлить карантин. Тренировочный процесс не будет возобновлен до 1 мая. Просим болельщиков не выходить из дома и соблюдать меры предосторожности», — говорится в заявлении.

Напомним, что чемпионат России по футболу приостановлен из-за пандемии на неопределенный срок.

На данным момент в России зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом.