Лозанна, Швейцария, , 16:40 — REGNUM Международная федерация плавания (FINA) сообщила о решении перенести чемпионат мира 2021 года по водным видам спорта в связи с новыми датами проведения летних Олимпийских игр в Токио.

Изначально турнир был запланирован наворую половину июля и должен был пройти в период с 16 июля по 1 августа 2021 года в японской Фукуоке.

«Федерация еще не приняла решение, какие даты будут выбраны для проведения турнира. Он может состояться как до, так и после Олимпиады. Наша подготовка будет проходить в обычном темпе.

Как только будут определены сроки чемпионата и закончится тема с вынужденной изоляцией спортсменов, тогда приступим к подготовке и будем что-то планировать», — цитирует слова члена бюро FINA Владимира Сальникова ТАСС.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио перенесены на год вперёд из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.