Рим, , 16:21 — REGNUM Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии, а ныне главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги поделился впечатлениями о сложившейся в связи с коронавирусом ситуацией в итальянском футболе.

«Мне тяжело говорить о футболе в данную минуту. Здоровье — наш главный приоритет, мы все сделали шаг назад ради него.

К тому времени, когда все закончится, мы хотим начать играть снова — это будет правильно. Чемпионат должен быть завершен, ведь все хотят завершить то, что начали восемь месяцев назад.

Это было бы лучшим решением, чтобы избежать недоразумений. Мы готовы играть в июне, июле и августе. Мы в любом случае хотим закончить этот чемпионат. Иначе мы будем судиться, некоторые клубы исчезнут, а футбол рискует потерять два года, а не два месяца», — цитирует слова Индзаги портал Goal.