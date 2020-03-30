Барселона, Испания, , 15:52 — REGNUM Футболисты «Барселоны» откажутся от части своей зарплаты, чтобы помочь клубу в непростое время. Об этом 30 марта написал капитан команды Лионель Месси на своей странице в Instagram.

По словам Месси, футболисты откажутся от 70% зарплаты, а также переведут деньги работникам клуба, чтобы те могли получить свою зарплату в полном объёме.

Он отметил, что соглашение было отложено на несколько дней, поскольку надо было найти правильный способ помочь клубу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта «Барселона» объявила о том, что сократит рабочий день и заработную плату пропорционально для всех сотрудников.

Читайте ранее в этом сюжете: «Барселона» сократит рабочий день и зарплату всех сотрудников