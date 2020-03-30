Амстердам, , 15:43 — REGNUM Полузащитник «Аякса» Квинси Промес, ранее выступавший за московский «Спартак», нарушил условия карантина по коронавирусу, который введён в Нидерландах. Об этом 30 марта сообщает vtbl.nl.

В соцсетях появилось видео, на котором Промес играет в футбол в Амстердаме вместе с форвардом «Гронингена» Дайшоном Реданом. Всего на видео присутствуют около 10 человек.

По правилам карантина, которые действуют в стране, нельзя собираться группами на улице. На поведение футболиста уже отреагировали в «Аяксе» и пообещали обсудить с ним эту ситуацию.