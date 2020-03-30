Ростов-на-Дону, , 14:59 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Ростов» Элдор Шомуродов мечтает сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре и стать лучшим бомбардиром в истории сборной Узбекастана.

«Попасть на ЧМ очень важно для команды, страны, для меня лично. Хочу сыграть в этом свою роль, поскольку попадание на турнир окажет огромное влияние на развитие футбола в нашей стране. Весь народ ждёт, что мы сотворим историю. Я хочу забивать в каждом матче. Моя мечта — стать лучшим бомбардиром в истории сборной Узбекистана. Я сделаю всё возможное, чтобы достичь этой цели», — сказал форвард жёлто-синих в интервью порталу FIFA.com.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в январе 2020 года стало известно о продлении контракта между футбольным клубом «Ростов» и Шомуродовым на пять лет. При этом не исключено, что форвард может покинуть жёлто-синих летом 2020 года. Главный тренер «Зенита» (Санкт-Петербург) Сергей Семак назвал Шомуродова открытием чемпионата.

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