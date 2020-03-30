Москва, , 14:41 — REGNUM Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина сдала положительный тест на коронавирус. Об этом 30 марта заявил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв, сообщает ТАСС.

«Да, нам сообщили о положительном тесте. Анастасия вместе с мамой находится в стационаре, симптомов болезни нет», — сказал Драчёв.

Он добавил, что тренерский штаб по резерву собирает информацию, чтобы составить полную картину по этому случаю.

По словам Драчёва, первый тест Халиуллиной на коронавирус был отрицательным. Ранее сама спортсменка также сообщала, что не заражена коронавирусом.