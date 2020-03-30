Махачкала, , 13:11 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему вернулся в Россию из США перед боем с американцем Тони Фергюсоном. Об этом он сообщил 30 марта в своём Instagram.

«Пока я был в Калифорнии, пришла информация от UFC, что бой на 100% не пройдёт в Америке, что на 99% он пройдёт в Абу-Даби», — сказал Нурмагомедов.

Он добавил, что после этого, посоветовавшись с UFC, он со своей командой вылетел в ОАЭ, но по прилёту узнал, что границы закрыты. Поэтому пришлось улететь в Россию. Сейчас Хабиб находится в Дагестане.

Ранее Нурмагомедов заявил, что UFC нашёл место для проведения боя с Фергюсоном. Но поскольку он не может покинуть Россию, то UFC ищет ему замену.

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