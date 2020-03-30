Милуоки, США, , 12:46 — REGNUM Российский хоккеист клуба «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин заявил, что ситуация с остановкой сезона в НХЛ похожа на падение метеорита в Челябинске. Об этом он сказал 30 марта в эфире «Матч ТВ».

«Ситуация была похожа на Челябинск, когда там метеорит упал. Тоже не знали, что делать», — сказал Тренин.

Он добавил, что не смог приехать в Россию, поскольку был введён карантин на две недели, а потом было закрыто авиасообщение.

Напомним, сезон в НХЛ остановили 13 марта из-за коронавируса. Добавим, что падение метеорита в Челябинске произошло 15 февраля 2013 года. Тренин тогда был игроком челябинского «Трактора».