Махачкала, , 11:44 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что UFC ищет замену для Тони Фергюсона, с которым он должен был провести бой. Об этом он заявил 30 марта в Instagram.

«До меня дошла информация, что в UFC договорились с каким-то штатом и могут провести турнир в Америке. Но я не могу вылететь из России или влететь в США. И, насколько мне известно, они уже ищут соперника для Фергюсона», — сказал Нурмагомедов.

Он добавил, что сейчас находится в Дагестане и готовится к бою с Фергюсоном, который запланирован на 18 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отец спортсмена Хабиба Абдулманап Нурмагомедов заявил, что спортсмен находится в Дагестане.