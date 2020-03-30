Москва, , 11:30 — REGNUM Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что отмена оставшихся матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) и аннулирование результатов является самым реальным вариантом. Об этом 30 марта сообщает Rusfootball.

«Мне кажется, что самый реальный вариант — результаты нынешнего чемпионата аннулировать, и всё. Думаю, просто отменят», — сказал Сенников.

Он добавил, что даже если возобновить матчи в середине лета, то всё равно остаётся много непонятного, в частности, проведение матчей еврокубков.

Напомним, после 22 туров лидером РПЛ является «Зенит», который набрал 50 очков.