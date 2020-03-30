Манчестер, Великобритания, 30 марта 2020, 10:54 — REGNUM Английский футбольный «Манчестер Сити» предложил использовать свой стадион «Этихад» для борьбы с коронавирусом. Об этом 30 марта сообщает Daily Mail.
Отмечается, что Национальная служба здравоохранения Великобритании уже со следующей недели сможет использовать стадион для обучения персонала, который готовится к усилению пандемии коронавируса.
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией.