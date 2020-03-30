Вашингтон, , 10:11 — REGNUM Боец смешанных единоборств Даниэль Кормье заявил о готовности завершить карьеру в случае, если вызванная коронавирусом пауза продлится до осени. Об этом 29 марта сообщает Bloody Elbow.

«Мы планируем провести поединок в конце лета. Если ситуация нормализуется только поздней осенью или зимой, то шансов на проведение боя не будет и я завершу карьеру», — сказал Кормье.

Напомним, 41-летний Кормье планирует провести летом последний бой в карьере в UFC. Поединок планируется против Стипе Миочича.

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