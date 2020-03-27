Париж, , 23:24 — REGNUM «Пари Сен-Жермен» проявляет интерес к 31-летнему защитнику «Наполи» и национальной сборной Сенегала Калиду Кулибали и готов предложить за футболиста около 100−110 миллионов евро. В случае трансфера зарплата сенегальца составит 10 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что футболист уже приобрел жилье во Франции.

Трансферная стоимость футболиста по мнение портала transfermarkt составляет 70 миллионов евро.

В текущем сезоне сенегалец принял участие в 21-м матче на клубном уровне. В составе национальной сборной Кулибали провел две игры в рамках квалификаций на Кубок Африканских Наций.