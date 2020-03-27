Турин, Италия, , 23:11 — REGNUM «Ювентус» проявляет интерес к 31-летнему фланговому защитнику «Реала» и национальной сборной Бразилии Марсело. В «Ювентусе» из бывших игроков «Реала» также играют Криштиану Роналду, Данило, Сами Хедира и Гонсало Игуаин.

На позиции левого латераля в составе «старой синьоры» также выступают Алекс Сандро и Матья Де Шильо.

Марсело в текущем сезоне принял участие в 19-ти встречах во всех клубных турнирах, в которых заработал 1+5 очков по системе гол+пас. Трансферная стоимость футболиста по оценкам transfermarkt составляет 20 миллионов евро. Контракт Марсело со «сливочными» истекает через 2 года.