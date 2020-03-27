Вашингтон, , 23:05 — REGNUM 27 марта в рамках второго тура американской части турнира ESL Pro League Season 11 встретились команды Swole Patrol и Liquid. Противостояние было разыграно в формате best of 3 и завершилось поражение команды Джонатана «EliGE» Яблоновски со счетом 0:2.

MVP встречи был признан американский киберспортсмен Остин «Cooper» Абадир, заработавший статистику 49−36. Средний урон игрока за раунд составил 86,9.

Одержав первую победу на турнире и набрав 3 очка, Swale Patrol поднялся на третье место в группе A. Liquid с тем же количеством очков идет позицией выше.

На данный момент Liquid является 6-й лучшей командой мира, Swale Patrol же входит в топ-56.