Копенгаген, 27 марта 2020, 22:58 — REGNUM 27 марта в рамках полуфинала верхней сетки онлайн-турнира Flashpoint 1 встретились коллективы Copenhagen Flames и HAVU. Игра завершилась уверенной победой финнов со счетом 2:0.
Самым ценным игроком встречи стал 24-летний финский киберспортсмен Юнас «doto» Форсс, коэффициент k/d которого составил 1,26, а средний урон за раунд — 94,9. В составе датчан выделился Асгер «Farling» Йенсен, заработавший статистику 50−44.
Призовой фонд турнира Flashpoint 1 составляет 1 миллион долларов.