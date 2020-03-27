Краснодар, , 21:30 — REGNUM Клуб «Урожай», проводящий текущий сезон в Профессиональной Футбольной Лиге — ЮГ, будет переименован в «Кубань».

Генеральный директор «Урожая» Станислав Анатольевич Лысенко: «Я не вижу препятствий, чтобы наш клуб назывался «Кубанью». Все время велась очень кропотливая работа по возвращению названия. Сейчас уже принято решение, что будем переименовываться».

Напомним, «Кубань» существовала до мая 2018-го года. По окончании сезона 2017/18 «Кубань» был дисквалифицирована.