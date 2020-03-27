Барселона, Испания, , 19:51 — REGNUM «Эспаньол» сократил зарплаты футболистов, тренеров и персонала клуба на 70 процентов в связи с приостановкой чемпионата Испании из-за коронавируса, сообщает официальный сайт клуба.

«Все сотрудники клуба, которых коснулась эта мера, были проинформированы. Они приняли ситуацию должным образом, за что клуб хочет поблагодарить их в этот сложный период. Команда осознает все серьёзность ситуации и оказалась готовой договориться с клубом без конфликтов и разногласия», — заявляет пресс-служба клуба в своем обращении.

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