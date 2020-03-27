Новый Орлеан, США, , 19:40 — REGNUM Игрок «Юты» Митчелл Донован полностью выздоровел от коронавируса, сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания в своем твиттере.

Митчелл сдал положительный тест на наличие коронавируса 12 марта после матча с «Оклахомой». Тогда же заболевания было выявлено у Руди Гобера, что стало одной из причин остановки чемпионата НБА на неопределенный срок.

Ранее стало известно, что от болезни вылечился центровой «Детройта» Кристиан Вуд. Партнер Донована по команде Руди Гобер также получил подтверждение о полном выздоровлении.