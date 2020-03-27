Барселона, Испания, , 19:14 — REGNUM Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо сообщил, что хочет вернуться в Англию в ближайшее трансферное окно, сообщает портал Mundo Deportivo.

Филиппе высказался по поводу своего будущего в каталонском клубе, и изъявил желание покинуть команду по возвращению из «Баварии», за которую игрок выступает на правах аренды. Сообщается, что «Бавария» не намеревается выкупать игрока у «Барселоны», а «сине-гранатовые» уже не видят хавбека в своем составе.

Бразилец не хочет переходить в «ПСЖ», куда его хотели отправить в качестве компенсации за трансфер Неймара. Также 27-летний хавбек не планирует возвращаться в миланский «Интер», за который он выступал в период с 2008 по 2013 год.

По данным источника, игроком интересуется лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Ранее «шпоры» уже делали запрос по трансферту игрока, но безуспешно.

В рамках этого сезона Коутиньо принял участие в 32 матчах за «Баварию, набрав 17 (9+8) очков по системе «гол+пас».