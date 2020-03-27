Мадрид, , 18:31 — REGNUM Голкипер «Манчестер Юнайтед» испанец Давид Де Хеа пожертвовал 300 тысяч евро на борьбу с коронавирусом властям Мадрида, сделав это анонимно. Об этом сообщил Evening Standard.

Анонимность испанца раскрыла президент автомного сообщества сообщил Мадрида Изабель Диас, написав об этом в своем твиттере.

«Спасибо, Давид. Огромная помощь, оказанная вами, сыграет ключевую роль в нашей борьбе с COVID-19. Бесконечно вам благодарна», — говорится в сообщении.

По последним данным в Испании было зафиксировано свыше 57 тысяч случаев заражения коронавирусом, из которых 4365 — летальные.