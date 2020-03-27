Мадрид, , 18:19 — REGNUM Спортивный директор мадридского «Атлетико» Андреа Берта предложил отменить летнее трансферное окно в связи с пандемией коронавируса, сообщает портал Tuttosport.

«Думаю, что летнее трансферное окно можно отменить, потому что оно пересекается с концовкой чемпионатов. Все клубы будут иметь прежние составы до январского трансферного окна.

Клубам нужно восстановится от кризиса и разобраться с сутью своих инвестиций. Но сперва нужно понять, когда возобновление сезона будет возможно», — цитирует слова Берта Tuttosport.