Барселона, Испания, , 17:54 — REGNUM Руководство «Барселоны» поделилось мнением, что клуб может потерять около 140 миллионов евро из-за вызванного коронавирусом кризиса, сообщает портал El Pais.

Руководство каталонского клуба ожидает, что «сине-гранатовых» ждет сильный удар по финансам клуба из-за рецессии в экономике страны, что может привести к потере более 140 миллионов евро. «Барселона» может откажется от некоторых трансферов запланированных на ближайшее межсезонье в связи с нестабильной финансовой ситуацией в клубе.

По данным источника, главные проблемы «блауграны» несут организационно-правовой характер. «Барселона» — некомерческая организация из-за чего клуб, в отличии от английских клубов, не может поддерживать свое финансовое состояние, выпуская акции.