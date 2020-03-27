Москва, , 17:36 — REGNUM Российская федерация баскетбола вынесло решение о завершении сезона в женской Премьер-лиге в связи с пандемией коронавируса. Расположение команд в итоговой таблице чемпионата соответствует результатам 20 сыгранных матчей.

Чемпионом России сезона 2019−2020 годов среди женщин стал екатеринбургский клуб «УГМК», набравший 39 очков, второе место на пьедестале заняло курское «Динамо», уступивший первому месту лишь по разнице забитых и пропущенных мячей, тройку лидеров замкнула команда «Надежда» из Оренбургской области с 34 очками в активе.