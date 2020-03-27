Казань, , 17:14 — REGNUM Капитан казанского волейбольного «Динамо» Евгения Старцева подписала новое соглашение с клубом, сообщает официальный сайт клуба. Срок контракта рассчитан на два сезона.

Старцева присоединилась к клубу еще в 2012 году, а спустя четыре года стала его капитаном.

С казанским клубом ее связывает 10 завоеванных трофеев: три чемпионства в первенстве России (2013, 2014, 2015), четыре победы в Кубке России (2012, 2016, 2017, 2019), победа в Клубном чемпионате мира (2014), золотые медали Лиги Чемпионов (2014) и Кубок EKB (2017). Также в 2017 и 2018 годах Старцева становилась серебряным призёром чемпионата страны.