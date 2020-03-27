Мадрид, , 16:48 — REGNUM Следующий сезон чемпионата Испании по футболу начнется позже обычного, сообщает Marca. Руководство Ла Лиги планирует начать его в сентябре.

По данным испанского издания, руководство Ла Лига и Ассоциации футболистов Испании 26 марта провели конференцию, в которой подняли вопрос проведения следующего сезона чемпионата страны. Ожидается, что нынешний сезон возобновится в мае, что предполагает перенос первых туров чемпионата сезона 2020−2021 годов на сентябрь. Сообщается, что в таком случае следующий розыгрыш Ла Лиги обойдется без паузы на Рождество и новогодние праздники.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса чемпионат Испании, наряду с другими европейскими первенствами, был приостановлен на неопределенный срок.