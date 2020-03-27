Берлин, , 16:39 — REGNUM Берлинский футбольный клуб «Герта» нацелилась на вратаря «Ливерпуля» Лориуса Кариуса, сообщает Sport1.de.

По данным источника, выступающий на правах аренды в «Бешикташе» немец попал в сферу интересов «Герты». Сообщается, что берлинский клуб ищет новую кандидатуру на пост первого вратаря команды в связи с истекающими контрактами Руне Ярштайна и Томаса Крафта. В контракте Кариуса с «Ливерпулем» не прописана сумма отступных, а трансферная стоимость голкипера оценивается в 4 миллиона евро.

В Берлине проживает девушка Кариуса модель София Томаса, что может отразится на переходе игрока в «Герту».

Напомним, что Кариус должен будет вернуться в стан «мерсисайдцев», если «Бешикташ» не станет выкупать игрока. Только в этом случае «Герта» сможет организовать сделку.

В этом сезоне немец провел 25 матчей в турецкой Суперлиге, пропустив 29 голов.