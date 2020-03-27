Санкт-Галлен, Швейцария, , 16:17 — REGNUM Нападающий финского «Йокерита» Стив Мозес перешел в «Рапперсвиль-Йона Лэйкерс», выступающий в высшем дивизионе Швейцарии, сообщается на официальном сайте нового клуба. Американец подписал двухгодичное соглашение с швейцарской командой.

В рамках прошедшего регулярного чемпионата Мозес принял участие в 43 матчах за «шутов», набрав в них 17 (7+10) очков по системе «гол+пас». В плей-офф американец сыграл две встречи и отличился одной голевой передачей.

Напомним, что в 2017 году американец в составе петербургского «СКА» завоевал Кубок Гагарина. На счету 30-летнего форварда 260 матчей в КХЛ, в которых он набрал 165 (85+80) очков при показателе полезности «+22».