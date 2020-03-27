Мюнхен, Германия, , 16:10 — REGNUM Об отмене Чемпионата Европы по стендовой стрельбе сообщили 27 марта в Международной федерации спортивной стрельбы.

Отмена связана с пандемией. Отменён, кроме того, отборочный турнир Европы по стрельбе из пневматической винтовки и пистолета к Олимпийским играм.

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Напомним, Чемпионат Европы по стендовой стрельбе должен был проходить в этом году в городе Шатору (Франция) с 6 по 20 мая. Отборочный турнир по стрельбе из пневматической винтовки планировалось провести в городе Пльзени (Чехия) 18 — 25 мая.

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