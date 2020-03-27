Монреаль, Канада, , 15:32 — REGNUM Россия выплатила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) обязательный взнос за 2020 год в полном объёме. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе WADA.

Размер взноса составил $1 015 977. При этом сумма взноса стран в бюджет WADA ежегодно увеличивается. Так, в 2019 году Россия заплатила $946 747.

Напомним, 9 декабря WADA лишило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Из-за этого Россия не сможет участвовать в крупных турнирах, таких как чемпионаты мира и Олимпийские игры, на протяжении четырёх лет. На такой же срок запрещено проводить международные соревнования.

Санкции WADA пока не вступили в силу. Окончательное решение об этом может принять Спортивный арбитражный суд (CAS).

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