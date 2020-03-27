Монако, , 15:03 — REGNUM Три этапа Бриллиантовой лиги по лёгкой атлетике перенесены из-за коронавируса. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе турнира.

Отмечается, что этапы должны были пройти в мае. На 24 мая были запланированы соревнования в Стокгольме, 28 мая — в Неаполе, 31 мая — в Рабате.

Ранее были перенесены этапы в Катаре (17 апреля) и Китае (9 и 16 мая). Организаторы планируют объявить новые даты после улучшения ситуации с коронавирусом.

Читайте также: ЧМ по лёгкой атлетике могут перенести с 2021 на 2022 год