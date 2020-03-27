Токио, , 14:50 — REGNUM Чемпионат мира по лёгкой атлетике может быть перенесён с 2021 на 2022 год. Об этом заявил глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу, сообщает Kyodo.

«Никто не ожидал, что ситуация с коронавирусом достигнет такого масштаба», — сказал Коу.

По его словам, сейчас сроки турниров могут меняться. В частности, чемпионат мира по лёгкой атлетике, который был запланирован на 6−15 августа 2021 года в Юджине (штат Орегон, США), может быть перенесён на 2022 год из-за переноса Олимпийских игр.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) отложил проведение Олимпиады в Токио на 2021 год.