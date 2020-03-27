Милан, Италия, , 14:29 — REGNUM Бывший футболист сборной Италии Марко Матерацци выставил на аукцион футболку, в которой выступал в финале чемпионата мира 2006 года. Об этом 27 марта он написал на своей странице в Instagram

По словам Матерацци, полученные средства будут потрачены на борьбу с пандемией коронавируса.

Напомним, в финале ЧМ-2006 Матерацци получил удар головой в грудь от французского полузащитника Зинедина Зидана, за что последний был удалён.

В том финале сборная Италии победила в серии пенальти со счётом 5:3 и стала чемпионом мира. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 1:1.

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