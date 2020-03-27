Москва, , 11:53 — REGNUM В состав центрального бюро Международной федерации баскетбола (FIBA) переизбран президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба РФБ.

«Несмотря на то, что это была стандартная процедура, меня просто выбрали на следующий срок до 2023 года», — сказал Кириленко.

Напомним, с мая 2017 года Кириленко является членом центрального бюро FIBA. Кроме того, он возглавляет комиссию FIBA по баскетболу 3×3.

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