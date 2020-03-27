Амстердам, , 11:48 — REGNUM Бывший футболит амстердамского «Аякса» Абдельхак Нури очнулся после комы. Об этом 27 марта сообщает The Sun.

Отмечается, что Нури находился в коме на протяжении более чем двух лет и восьми месяцев. Сейчас он может сидеть в инвалидном кресле и принимать пищу.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года 20-летний игрок «Аякса» Абдельхак Нури упал на поле и потерял сознание во время матча с «Вердером», после чего он был эвакуирован с поля на вертолёте и доставлен в больницу. Причиной потери сознания стала сердечная аритмия.

Добавим, что портал So Foot ещё в августе 2018 года писал о том, что Нури вышел из комы.

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