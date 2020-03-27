Рим, , 11:41 — REGNUM Прогнозы о возобновлении матчей чемпионата Италии по футболу 3 мая были слишком оптимистичными. Об этом 27 марта заявил министр спорта Италии Винченцо Спадафора, сообщает Goal.com.

«Учитывая развитие ситуации, можем сказать, что прогнозы, которые заставили нас рассчитывать на возобновление спортивных соревнований в конце апреля или в мае, были слишком оптимистичными», — сказал Спадафора.

Он добавил, что даже если сезон будет возобновлён, то матчи всё равно будут проходить без зрителей. Решение будет принимать Федерация футбола Италии (FIGC).

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта глава FIGC Габриэле Гравина заявил, что чемпионат Италии по футболу планируется возобновить 3 мая.