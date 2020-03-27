Майами, США, , 10:35 — REGNUM Жена хоккеиста Евгения Малкина Анна Кастерова заявила, что обеспокоена отношением людей в России к борьбе с коронавирусом. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Вчера разговаривала с подругой из Москвы. Расстроилась. Далеко не все осознали масштаб проблемы, насколько всё серьезно», — написала Кастерова.

По её словам, в Москве в ресторанах и торговых центрах много посетителей, а антисептики и защитные маски используются не везде. Она также добавила, что соблюдает в Майами «максимум мер».

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией.