27 марта 2020 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 10:30 — REGNUM Итак, вопреки удивительному упорству губернатора Токио Юрико Коикэ и других японских руководителей, Международный олимпийский комитет (МОК) все же принял единственно возможное в условиях пандемии решение о переносе летних Токийских Олимпийских игр на будущий год. По существу, японские власти были заставлены согласиться с таким решением национальными олимпийскими комитетами многих стран, которые объявили, что не направят команды своих спортсменов из опасений за их здоровье и жизнь. Не могли не понимать в Токио и то, что в создавшихся условиях нельзя рассчитывать на сколько-нибудь значительное число болельщиков и туристов из-за рубежа, которые должны были оправдать и превысить затраченные на создание олимпийской инфраструктуры Токио немалые средства.

Флаг Японии

Однако, как указывает издание японских деловых кругов Никкэй, перенос Олимпиады в Токио на 2021 год будет не столь обременительным, и обойдётся всего в 2,7 млрд долларов, что для такой страны, как Япония, деньги не большие. Да и МОК и другие организации должны войти в положение и помочь токийским властям залатать неизбежные прорехи в олимпийском бюджете страны. Указанные расходы понадобятся, главным образом, для того, чтобы заплатить за аренду помещений, перебронировать гостиницы, а также осуществить дополнительные выплаты персоналу и службе охраны.

Жестким условием японской стороны при согласии перенести Игры, было требование провести их «не позднее лета 2021 года». То есть речь, видимо, о том, чтобы Токийская Олимпиада вновь проходила в июле — августе. Если это действительно так, то требование проводить и в будущем году Игры в условиях токийского зноя и повышенной влажности трудно понять. Ибо перенос состязаний дает возможность учесть климатические условия и провести Олимпиаду в комфортных для спортсменов и болельщиков условиях, а именно, в октябре. В этом месяце в Токио и его окрестностях лучший туристический сезон и наиболее благоприятные для спортивных мероприятий температуры.

Напомним, что еще до эпидемии коронавируса, опять-таки при жестком сопротивлении губернатора Коикэ, МОК, заботясь о здоровье спортсменов и болельщиков, настоял на переносе состязаний по марафону и спортивной ходьбе из Токио в северный Саппоро.

Удивительно и то, что МОК озабочен тем, чтобы «втиснуть» главный мировой спортивный праздник — Олимпиаду между значительно менее важными, но прибыльными, соревнованиями. Сообщается, что МОК работает со спортивными организациями над созданием «окна» в июле-августе для проведения Олимпиады-2020 в Токио в 2021 году. «Олимпийские игры нужно провести в период между Уимблдоном, который должен завершиться в середине июля, и Открытым чемпионатом США по теннису, который должен начаться в самом конце августа», — заявил глава координационного комиссии МОК Джон Коутс со ссылкой на Reuter. Причиной затруднения переноса Олимпиады на менее жаркое время называют также приносящие большие барыши уже спланированные международные соревнования по футболу. «Мы хотим утвердить финальные даты в течение четырех недель», — подчеркнул Коутс.

Сторонникам проведения состязаний в токийский зной напомним, что весьма успешная Олимпиада 1964 года в японской столице проходила с 10 по 24 октября. Учитывая, что теперь проводится и Параолимпиада, начало Игр можно было бы сместить на конец сентября — начало октября. Если же приоритетом для власть имущих и спортивных чиновников по-прежнему является забота не столько о здоровье людей, сколько о прибылях, значит, нынешняя пандемия их ничему не учит…