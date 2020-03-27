Лозанна, Швейцария, , 09:54 — REGNUM Спортсмены, которые прошли отбор на Олимпиаду-2020, смогут выступать на Играх в 2021 году без прохождения квалификации. Об этом 26 марта сообщает Agence France Presse со ссылкой на источники.

По информации издания, МОК принял такое решение совместно с главами международных спортивных федераций в ходе видеоконференции.

Напомним, 24 марта МОК перенёс Олимпийские игры на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

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