Марсель, Франция, , 09:42 — REGNUM На 88-м году жизни умер бывший главный тренер сборной Франции по футболу Мишель Идальго. Об этом 26 марта сообщает France Info.

Отмечается, что Идальго скончался в своём доме в Марселе в окружении семьи.

Напомним, Идальго был главным тренером сборной Франции с 1976 по 1984 год. Под его руководством команда впервые в своей истории выиграла чемпионат Европы в 1984 году.

С 1986 по 1991 год Идальго тренировал «Марсель» и трижды стал чемпионом Франции (1989, 1990, 1991), а также выиграл Кубок страны (1989).

Будучи игроком, Идальго выступал за такие клубы, как «Гавр», «Реймс» и «Монако». В составе «Реймса» он стал чемпионом Франции (1955) и дошёл до финала Кубка чемпионов (1956). В «Монако» он по два раза выиграл чемпионат и Кубок Франции.