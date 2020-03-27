Токио, , 08:43 — REGNUM Часть спортивных федераций предложила Международному олимпийскому комитету (МОК) перенести Олимпийские игры в Токио на осень или весну 2021 года. Об этом 26 марта сообщается на портале Nippon.

Во время телеконференции МОК с главами международных спортивных федераций прозвучало предложение перенести Олимпиаду на весну или осень, чтобы избежать летней жары в Токио.

При этом отмечается, что такой перенос Игр вызовет пересечение по календарю с другими соревнованиями. Глава МОК Томас Бах предложил назвать окончательные даты проведения соревнований в течение нескольких недель.

Напомним, ранее МОК перенёс Олимпийские игры в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

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