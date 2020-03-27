Барселона, Испания, , 08:19 — REGNUM «Барселона» сократит рабочий день и заработную плату пропорционально для всех сотрудников. Об этом 27 марта сообщается на сайте клуба.

«Принимаемые меры опираются на трудовое законодательство и соответствие критериям соразмерности и справедливости», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что спортивные объекты клуба на время эпидемии коронавируса перейдут в ведение департамента здравоохранения Каталонии.

Читайте ранее в этом сюжете: Футболисты «Барселоны» выступили против понижения зарплат