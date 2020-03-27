Сочи, Краснодарский край, , 08:10 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин близок к подписанию контракта с московским «Локомотивом». Об этом 26 марта сообщает Metaratings.

По информации источника, Кокорин может подписать контракт с «Локомотивом», рассчитанный на три года. Согласно условиям, он будет получать около €3 млн в год.

Напомним, права на Кокорина принадлежат «Зениту». С февраля он выступает за «Сочи» на правах аренды. В четырёх матчах за клуб он забил три гола.

Ранее сообщалось, в услугах Кокорина заинтересованы «Лацио», «Дженоа», «Вальядолид», «Фортуна» и «Марсель».

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