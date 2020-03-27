Ростов-на-Дону, , 00:13 — REGNUM Игроки футбольного клуба «Ростов» хотят доиграть матчи Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванный из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил капитан сборной Болгарии и донской команды Ивелин Попов, передаёт ИА REGNUM.

«Отношусь к этой ситуации с пониманием, главное сейчас здоровье людей, а мы просто ждем, когда снова разрешат выходить на поле. Если говорить об РПЛ, нам хочется доиграть сезон», — отметил полузащитник.

Как сообщало ИА REGNUM, все футбольные турниры в России, включая матчи РПЛ, приостановлены до 10 апреля 2020 года. Однако называть точную дату возобновления игр пока рано.